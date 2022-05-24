Городской суд Елабуги в Татарстане признал местного жителя виновным в дискредитации ВС РФ и постановил наказать его крупным штрафом.

Будучи в общественном месте, мужчина плюнул в патриотический плакат, на котором было изображение георгиевской ленты и буквы Z.

"При этом он высказал свое негативное мнение о проводимой специальной операции на территории Украины с осуждением Вооруженных сил Российской Федерации, тем самым осуществил публичные действия, направленные на их дискредитацию", — отметили в пресс-службе суда.

Сотрудники полиции составили протокол, суд постановил наложить на мужчину штраф в размере 15 тысяч рублей. Вину подсудимый полностью признал.