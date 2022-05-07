"Первый канал" отказался от традиционного показа культовых советских фильмов о войне 9 мая.

Вместо них будут транслироваться более современные картины.

Речь идет о таких фильмах, как «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Судьба человека» и других, которые традиционно показывали в День Победы. На смену им решили поставить в сетку вещания картины, отснятые в последнее десятилетие.

А потому 9 мая зрители посмотреть «Сталинград», «Они сражались за родину», «А зори здесь тихие» и «Летят журавли». Также на Первом канале выйдет сериал под названием «Диверсант. Идеальный штурм», в котором с помощью технологий искусственного интеллекта вернули образ покойного актера Владислава Галкина.

Единственным советским фильмом, который будет транслировать Первый канал, станет «На войне как на войне». Однако его покажут в ночной прайм-тайм — в 01:50.