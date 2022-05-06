Жительница Пролетарского района Тулы бросила своих троих голодных детей в заколоченном дома и исчезла на трое суток. Чтобы дети не выбрались, она крепко заколотила двери и окна, сообщает региональная прокуратура.

Россиянка заперла детей в их комнате на внешнюю щеколду и забила защелку гвоздем так, чтобы дети не смогли выбраться. Еды в комнате не было, воды тоже. Некуда было ходиться в туалет, разве что прямо на пол.

На вторые сутки детям удалось освободиться и попросить помощи у соседки.

Одному из брошенных матерью детей было полтора года, другому — три, третьему — десять лет.

В отношении матери возбудили дело об оставлении в опасности. Детей передали под опеку бабушке, сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.