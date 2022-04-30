Более десятка автомобилей пострадали в массовой аварии в Казани на улице Вишневского, на спуске в направлении Суконной слободы. По данным МВД РТ, предполагаемым виновником большого дорожного переполоха стал 50-летний водитель манипулятора.

Мужчина не выбрал безопасной дистанции и протаранил более десятка легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали 16 легковушек.

В результате аварии пострадавших нет. Из-за случившегося дорога оказалась полностью перекрыта, образовалась большая пробка. Очевидцы ДТП предположили, что водителю манипулятора могло стать плохо за рулем. В обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД.