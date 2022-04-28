На пересечении улиц Университетская и Профсоюзная в Казани столкнулись два автомобиля, после чего одна из иномарок вылетела на тротуар и протаранила здание кафе, такие кадры появились в социальных сетях.
По предварительным данным, на перекрестке столкнулись Volkswagen и Hyundai Solaris. Очевидцы происшествия сообщили, что водитель немецкой иномарки ехал на высокой скорости. Именно его автомобиль вылетел на тротуар.
К счастью, пешеходы на пути летящей иномарки на тротуаре не оказались.
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