Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки

За последние 2 месяца из-за введения санкций против России в отечественных магазинах наблюдался настоящий ажиотаж. Все потому, что цены стали подниматься на продукцию, которую мы покупаем практически каждый день. Боясь, что цены взлетят еще больше, жители Казани стали массово запасаться сахаром, гречкой, рисом и солью, создавая дефицит на некоторые из них. Сейчас же значительный рост казанцы ощутили еще и на порошке, в особенности импортного производства.

Корреспондент Prokazan.ru решила узнать, какие сейчас цены на так полюбившиеся нашим жителям товары для стирки. Я зашла в два супермаркета известных брендов, потом сходила в ближайший гипермаркет.

"Цены на все огромные, не удивляюсь"

Сразу направилась в один известный магазин у дома. Уже на входе большими буквами висела надпись скидка на средства для стирки. Капсульный Persil и гель, который уже расхватали, стоят здесь 350 рублей. Около полок с хозяйственными товарами было несколько человек, которые долго изучали ценники, но ни один из них так и не купил ничего.

“Очень дорого стало, теперь за сумму, на которую я покупала большой объем порошка, я могу позволить себе меньше. Капсулы вообще и раньше были дорогие, а теперь совсем кошмар”, - отметила женщина.

15 капсул ARIEL стали стоить 500 рублей, а Tide - 400, при этом эти средства всегда были недешевые. Замечу, что эта цена еще со скидкой. Порошок ARIEL три килограмма 626 рублей, гель Bio Max со скидкой 460 рублей, а вот на Tide красного ценника нет, стоимость два с половиной килограмма 573 рубля.

"Цены такие, что проще грязную одежду выкинуть и новую купить, ну или так, руками по-старинке, хозяйственным мылом", - поделился мнением покупатель.

В следующем супермаркете популярного бренда полки со средствами для стирки были полные. Тот же капсульный порошок ARIEL стоит от 650 до 1200 рублей в зависимости от количества, другие два бренда стоят также, как и в предыдущем магазине. Вот только здесь стоимость такая без скидки. Три килограмма порошка ARIEL здесь дороже на 350 рублей, а Tide дешевле почти на 200 рублей.

“Знаете, я пока не покупаю в магазинах, не выгодно. На маркетплейсах заказываю, там бывают очень хорошие акции. Стараюсь попадать. В магазине ребенку могу порошок Ушастый нянь только в магазинах, цена практически не изменилась, но, если не ошибаюсь, это российский производитель. Может быть поэтому”, - ответила нам женщина.

В этом магазине 400 граммовый порошок этой марки стоил 103 рубля.

Обойдя ближайшие торговые точки, я пошла дальше в гипермаркет. Там полки ломились от количества продукции, видать люди не берут, и действительно подходят, смотрят и уходят. Не спасают даже красные ценники.

Все капсульные средства и порошковые по 3 килограмма без скидки стоят в районе 700 рублей и выше, можно найти дешевле на 50 %. Красные ценники в основном на Persil, где огромный мешок стоит 300 рублей. Cтоимость BioMax от 500 рублей, а вот Ушастый нянь здесь дешевле от 95 рублей в зависимости от веса.

Есть также упаковки порошка Миф за 89 рублей, и DOSIA за 69. Как говорится, выбор огромный, дефицита не наблюдаем.

“Ой, цены на все огромные! Уже не удивляюсь. Памперсы вообще кошмар сколько стоят”, - рассказала нам покупательница.

Зашла в детский отдел и ахнула, реально цены кусаются. Pampers, Huggies за 40-60 штук в упаковке цены варьируются от 1500 рублей и выше. И это только со скидкой. Самыми дешевыми оказались Honey Kid, стоимость которых 990 рублей. Как видно, именно эти подгузники и берут для детей. Полка пуста.

Пока люди готовы покупать за эту цену, она не снизится

Возникает вопрос, почему же порошки так подорожали? Действительно ли это связано исключительно с санкциями? На счет этого я поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

По словам эксперта, с этим конечно же связано, однако на рост цен влияют и другие факторы. Но главное это конечно же правило спроса и предложения.

"Если спрос огромный и предложение ограничено, то соответственно та сторона, которая представляет предложение поднимает цены. С другой стороны, если спрос уменьшается, а предложение остается на том же уровне, то происходит снижение цены", - отметил эксперт.

Помимо этого в экономике есть такое понятие, как базовая себестоимость. По словам Ирека Галямова, многие компании посмотрели, что себестоимость повысилась, и решили повысить цену, чтобы не терять текущую рентабельность.

"Если в себестоимости учитывать те товары, на которые наложены санкции, и которые в кратковременном периоде мы не можем сами произвести, а поступление этих товаров и материалов не происходит, то производитель задается вопросом: “А где ему брать товарозаменитель?”Пока логистические цепочки перестраиваются, а это в моменте не случится, мы наблюдаем дорогие цены. Если заменители будут дорогими материалами, тогда бизнесу придется прибыль либо снижать, либо повышать цену”, - пояснил эксперт.

Помимо этого есть еще спекулянты, которые имея запасы товаров, в особенности тех производителей, которые ушли с рынка или были закуплены еще до ситуации с санкциями, взвинтили цены. Но надо понимать, что покупательная способность не в состоянии эти запросы удовлетворять. Люди начнут искать и переходить на заменители или ждать, когда цена снизится, подметил эксперт. Ведь, если поставил высокую цену, а покупатель не воспринял и рынок не принял, тебе придется все равно снизить цену, потому что ты не сможешь выживать. Пока люди готовы покупать за такую цену, она просто никогда не понизится.