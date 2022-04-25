Следственный комитет РФ сообщил о пресечении попытки покушения на известного российского телеведущего Владимира Соловьева. Преступление с подачи зарубежных кураторов должно было произойти в Москве, планировалось взорвать автомобиль Соловьева.

Следком сообщает, что в ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста были установлены лица, планировавшие покушение. Их шестеро, все они состоят в запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть").

Сообщается, что операцию по задержанию провели совместно с ФСБ. Задержанные дают признательные показания.