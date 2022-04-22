В предстоящие выходные в Казани начнет работу сервис проката электросамокатов. В столице Татарстана откроется 500 пунктов, где можно будет взять такое транспортное средство, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Накануне Комитет по транспорту заключил соглашение с компанией Whoosh, именно она и будет предоставлять услугу казанцам и гостям города.

Исполком Казани потребовал, чтобы были установлены зоны ограничения скорости до 10-15 километров в час в местах интенсивного пешеходного движения - на Кремлевской набережной, на улице Баумана, набережной озера Кабан, у рынка "Родина", вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73.

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