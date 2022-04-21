Выходные в Татарстане будут довольно теплыми, температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла. В субботу и воскресенье осадки маловероятны, считают синоптики республиканского Гидрометцентра. А вот в начале новой трудовой недели может пойти дождь.

Завтра, 22 апреля, в республике осадков не ожидается, ночью может быть холодно - до 4 градусов мороза, днем - до +12 градусов.

В субботу, 23 апреля, в ночное время будет от 0 до 5 градусов мороза, днем - до 15 градусов тепла. В воскресенье, 24 апреля, днем будет до 17 градусов тепла, самое время отправиться гулять.

Но уже в начале новой недели, считают синоптики, возможен дождь. Впрочем, он не помешает весне, и ко вторнику, 26 апреля, температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла.