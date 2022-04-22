Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором платежной системы "Мир" Владимиром Комлевым. На ней обсудили планы создания в республике собственной платежной карты - "Карты жителя РТ".

Такая карта должна появиться на базе банковской карты системы "Мир". Использовать ее татарстанцы смогут как проездной в общественном транспорте, как платежный сервис, для получения медицинских услуг, оплаты спортивных занятий, образования и т.д.

"В партнерстве с таким прогрессивным регионом, активно внедряющим цифровые сервисы во многих сферах, мы планируем создать современный и технологичный проект с широким набором социально значимых услуг на базе банковской карты "Мир". При этом мы сохраним уже имеющиеся и востребованные у жителей региона цифровые продукты, дополнив их новыми возможностями", — пояснил Комлев.

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