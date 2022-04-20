Арбитражный суд Республики Татарстан признал банкротом депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова. В отношении народного избранника введена процедура реализации имущества сроком на полгода, сообщает "Ъ-Казань".

По решению суда Хасанов обязан в течение суток передать финансовому управляющему все банковские карты. В течение 15 дней он должен предоставить точные сведения о своем имуществе и месте нахождения этого имущества, о своих обязательства и кредиторах, которые имеют отношение к данному делу о банкротстве.

Также суд решил привлечь к участию в деле органы опеки и попечительства с учетом того, что депутат Хасанов – отец четверых детей. Их интересы не должны пострадать.

По итогам отчета о реализации депутатского имущества 18 октября суд рассмотрит процедуру завершения банкротства.

Рустем Хасанов был поручителем по мировому соглашению своего ООО "Реставратор"с "Ак барс банком", который в августе 2020 года подал в суд на компанию с требованиями 33,4 млн руб. по кредитному договору, заключенному в июне 2019 года. В суде стороны договорились, что "Реставратор" погасит долг к апрелю 2021 года, однако компания обязательства не выполнила и в ноябре 2021 года "Ак барс банк" потребовал банкротства самого поручителя.

Финансовому управляющему ранее удалось найти у депутата только два охотничьих ружья, карабин "Тигр", огнестрельное оружие ограниченного поражения, пистолет, охотничье оружие с нарезным стволом карабин "Сайга-9", охотничье гладкоствольное оружие карабин "Сайга-12К" и 100% в уставном капитале ООО "Реставратор" в размере 13,2 тыс. руб.