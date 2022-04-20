Президент Татарстана Рустам Минниханов в этом году примет личное участие в акции "Бессмертный полк" в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

"Для него и его семьи — это важная миссия. Вы знаете, что ежегодного он с портретом своего дяди ходит, сын его сопровождает. Он, безусловно, планирует принять участие", — сообщила Галимова.

При этом в пресс-службе Президента Татарстана отметили, что никаких особых нововведений в маршруте "Бессменного полка" не будет. Мероприятие впервые с допандемийного времени пройдет в очном формате.