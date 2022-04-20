Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД РТ Ленару Самигуллину. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Следователи установили, что высокопоставленный полицейский обещал директору компании "Инфотест-Р" помощь и содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в республиканское МВД. Стоимость своих услуг полицейский оценил в 175 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили в январе, Самигуллин был задержан и обвинен в получении взятки, позднее обвинение переквалифицировали в превышение должностных полномочий.

Суд приговорил Самигуллина к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.