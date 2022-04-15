Продолжается расследование дела казанской финансовой пирамиды FrendeХ, и уже сейчас, только в Татарстане ущерб по делу составил более 250 миллионов рублей. Еще предстоит подсчитать ущерб, который пирамида нанесла жителям других регионов России - Башкирии, Коми и Бурятии.

Как сообщает "Реальное время", заявления от жителей этих регионов уже поступают в МВД РТ.

Пока сложно сказать, сколько еще регионов присоединятся к уголовному делу, ведь FrendeХ позиционировала себя, как "закрытый клуб" для инвесторов от Ростова-на-Дону до Владивостока.

На данный момент уже 334 жителя Татарстана получили статус потерпевших по этому делу.

Вахитовский районный суд Казани разрешил заочный арест обвиняемого в создании большой финансовой аферы Дмитрия Чечулина. Сам он успел уехать из РФ еще до того, как было возбуждено уголовное дело. Аналогично поступил и его коллега, второй основатель пирамиды Руслан Пичугин. Оба объявлены в международный розыск.