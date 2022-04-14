Бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова этапировали из Москвы в Тольятти. Именно в Самарской области ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Информацию об этом подтверждает пресс-служба Московского городского суда.

В СИЗО №4 города Тольятти Гафуров пробудет до 25 апреля.

Задержали тогда еще действующего ректора КФУ в конце прошлого года. Его обвиняют в подстрекательстве к покушению на убийство депутата, совершенное в 1999 году.

В марте Гафуров был уволен с поста ректора КФУ. Суд продлил ему меру пресечения и отклонил ходатайство об изменении содержания под стражей на домашний арест.