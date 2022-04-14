Жители Казани делятся сообщениями о странных вертолетах, которые ночью летали над городом. Больше всего очевидцев оказалось в Вахитовском районе и Азино, там многие проснулись от от шума лопастей. Есть сообщения от очевидцев в Ново-Савиновском районе. Некоторые говорят об одном вертолете, некоторые видели две летательных машины. Большинство уверяют, что это были крупные вертолеты, не похожие на небольшие частные модели.

"Я тоже слышала гул, испугалась, вертолеты, похоже, очень большие, потому что обычные так не шумят. Я думала, там штук 20 их летит, если маленьких. Все собаки выть начали. И главное, нигде нет никакой информации, никого не предупреждали", - пишут казанцы в социальных сетях.

Первой версией, сообщает "Вечерняя Казань", стали испытания Казанского вертолетного завода. Но она не выдерживает критики - испытания над городом запрещены.

В МЧС РТ журналистам издания заявили, что летавшие ночью вертолеты отношения к МЧС не имеют. В МВД Татарстана отметили, что на балансе полиции с 2016 года нет вертолетов, они все - у Росгвардии. В Росгвардии Татарстана отметили, что их вертолеты над Казанью не летали.

В Роспотребнадзоре на вопрос, не были ли вертолеты санитарными, пока ничего не ответили, но с большой вероятностью ответят, что вертолетов на балансе у них нет.

Таким образом, открытым остается вопрос, кто летал ночью над столицей Татарстана и с какой целью.