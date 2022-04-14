В Казани произошло частичное обрушение облицовки утраченной Пятигранной башни, расположенной неподалеку от стен Казанского Кремля. Информация подтверждена в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

"В результате подмыва талыми водами произошло частичное обрушение края смотровой площадки, которая находится у стены Казанского Кремля. Сооружение входит в территорию историко-архитектурного комплекса "Казанский Кремль". "Пятигранная башня", конец XVI — начало XVII века (утрачена в конце XIX века, музеефицированный фрагмент). Является частью музейного показа", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что последствия обрушения сейчас устраняются, одновременно с этим решается вопрос о проведении противоаварийных работ.