Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова пояснила ликвидацию загородного комплекса "Боровое Матюшино", которое принадлежит Управлению делами Президента Татарстана. Решение о его ликвидации подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Галимова отметила, что это - "самое обычное рабочее здание".

"Почему-то СМИ это восприняли как некую чуть ли не резиденцию, помпезное здание. Это не чья-то собственность. <…> Речь идет об имущественной составляющей, то есть это помещения, которые в дальнейшем должны быть переданы либо в каких-то других целях использоваться. Этим будет заниматься профильное ведомство, которое отвечает за имущественную составляющую", — заявила Галимова.

Галимова не смогла назвать, в какую сумму обходилось содержание загородного комплекса бюджету республики. Сообщается, что ликвидируют его ради оптимизации расходов.

Что будет далее с комплексом, Галимова не ответила, пояснив, что по факту принятия такого решения соответствующие документы появятся в публичном доступе.