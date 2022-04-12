Жительница Казани пожаловалась на кондуктора автобуса № 37. А точнее, на его сексуально озабоченное поведение по отношению к пассажирам. По словам женщины, которую цитирует ГТРК "Татарстан", во время поездки кондуктор сначала настойчиво трогал ее за колено, а потом начал спрашивать, состоит ли она в отношениях. Девушка потребовала, чтобы ее оставили в покое, но раздухарившийся кондуктор и не подумал прекратить домогательства:

"Он пересаживается ближе и начинает брать меня за руку. Я прошу его не трогать меня, после чего он начинает просить мой номер телефона. Говорит, что мы будем друзьями", — сообщила девушка.

Когда в салоне набралось много пассажиров, кондуктор отвлекся и ушел работать, а когда она собралась выходить на своей остановке, попытался прижать ее к себе поближе.