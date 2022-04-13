Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление о ликвидации загородного комплекса "Боровое Матюшино" управления делами президента Татарстана. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Отмечается, что решение о ликвидации резиденции Президента РТ принято "в целях оптимизации расходов бюджета Татарстана".

Работники комплекса не должны пострадать от принятого решения, в постановлении говорится о том, что им будут обеспечены гарантии и компенсации.

В течение 30 календарных дней Минземимуществу РТ представят предложения по использованию имущества комплекса.