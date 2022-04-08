После того, как видеокадры расстрела российских военнопленных на Украине облетели Сеть, на них удалось опознать одного из убийц. Им оказался командир воюющего на стороне Киева экстремистского "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили. Он сам, комментируя страшные кадры расправы, заявил, что ни русских, ни кадыровцев в плен брать не будет.

Мамука Мамулашвили известен как бывший охранник бывшего президента Грузии Саакашвили.

На данный момент по кадрам видеозаписи расстрела опознан не только Мамулашвили, но и еще двое участников - бойцы того же подразделения.

Мамука Мамулашвили женат на украинке и очень любит красивую жизнь, сообщает МК. В Киеве он находится с 2014 года. Именно тогда он и сколотил на Украине грузинский отряд.

В 14-летнем возрасте Мамука, влившись в ряды бойцов, попал в плен к абхазам. Но в плену не был, его сразу передали в абхазскую семью. Поэтому он никогда не видел ужасов плена, говорят военные эксперты. Зато любит рассказывать о них в интервью западным СМИ. Его решение не брать в плен россиян жесткое, и подлинность кадров расправы подтверждена.