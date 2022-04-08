Некрополиста Анатолия Москвина, который делал мумии из трупов детей, могут отпустить из психушки. Врачи Нижегородской психиатрической клиники № 2 намерены признать его недееспособным.

Напомним, несколько лет назад хорошо известный в научных кругах Нижнего Новгорода краевед, владеющий 13 языками превратил свою квартиру в жуткий склеп. Два года Москвин раскапывал на кладбищах могилы малолетних девочек от 3 до 11 лет.

Из гробиков он доставал останки, приносил к себе домой и мумифицировал. Одевал их, как кукол, хранил бережно. Страшную коллекцию увидели полицейские, когда нагрянули в гости.

"Дело в том, что я занимаюсь черной магией. Я хотел оживить людей, - объяснял он позднее следователям. - Мне было жалко умерших детей, которые могли еще жить и жить. Поэтому я хранил их до того времени, когда наука научилась бы бороться с раком, и оживила их. Исключительно, исключительно ради этого".

Вот уже 10 лет Москвин находится на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Если сейчас врачи признают его недееспособным, не будет оснований держать его под замком.

Признанного недееспособным мужчину могут отдать под опеку родных и близких, а также поместить в психинтернат, где у него будет возможность не только свободно покидать стены заведения, но и принимать посетителей, сообщает КП.