В Татарстане начал дешеветь бензин: Стоит ли водителям радоваться или скоро топливо вновь подорожает

В Татарстане подешевел бензин. По стране цены на него начали снижаться еще с первой половины марта. В Татарстан этот процесс пришел чуть позже, чем в некоторые другие регионы. Появились и выгодные акции по закупке бензина: при заказе от 30 литров идет скидка 2 рубля на литр.

Первыми в республике снизились цены на дизельное топливо. Так, в частности, к концу марта за неделю цена дизтоплива снизилась на 0,1% и стоимость одного литра «дизеля» опустилась до 52,5 рублей. Однако, по сравнению с декабрем прошлого года его цена на тот момент оставалась выше на 3,1%.

Почему в России и в Татарстане в частности снижаются цены на топливо? И как они могут повести себя в дальнейшем? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ БЕНЗИН

По словам экономиста, в связи с нынешней геополитической обстановкой образовался целый комплекс обстоятельств, способствующих снижению цен на бензин. К ним он относит следующее:

Снижение объема экспорта нефти

“У нас ведь сырьевая, нефтедобывающая страна. А нефть уже не экспортируется в том объеме, как до спецоперации. Мы переходим на уровень не просто продажи готового сырья, а нагружаем мощности нефтехимии”, - говорит Галямов. - “Продукты переработки нефти направили на внутренний рынок. И чтобы объемы продаж были хорошими и бизнес оставался прибыльным и рентабельным, и происходит снижение цен”.

На увеличение потребления направлены и акции по продаже бензина. Впрочем, неизвестно, пойдет ли оно впрок: ведь в связи с последними политическими событиями прогнозируется высокий уровень безработицы, отмечает Ирек. А для безработных цены на топливо - это уже не так актуально. Кроме того, неизвестно, готово ли население к активному потреблению бензина даже по сниженным ценам.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым

Падение спроса на топливо в условиях разрыва логистических цепочек

В связи с сокращением контактов с зарубежными компаниями у многих предприятий снизилась транспортная нагрузка. Что, в свою очередь, приводит к падению спроса на топливо. Путем понижения цен на бензин стимулируется внутренний спрос.

Подешевение топлива может, в свою очередь, удешевить доставку и цены на товары, отмечает экономист.

“Бензин является основой для транспортировки, для транспортно-заготовительных расходов. И компании, присутствующие в этом сегменте, при снижении цен на него имеют возможность снизить цены на товары и доставку за счет удешевления себестоимости. Но что касается снижения цен на товары, пока мы этого не видим. Контрольные органы в лице ФАС (федеральная антимонопольная служба - прим.ред) плотно не занимаются проблемой роста цен. Ритейлеры, продающие товары повседневного спроса и электронику, говорят о невозможности поддерживания низких цен, ссылаясь на высокий курс доллары и комплектующие из-за рубежа. Но создаются экономические условия для снижения себестоимости продуктов в части транспортно-заготовительных расходов”, - говорит собеседник издания.

Галямов также не исключает, что возможно, и государство оказало влияние на снижение цен на бензин - с целью восстановления логистических цепочек и поддержки экономики.

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Фото: Kaliningrad.ru

Ситуация на белорусских нефтеперерабатывающих заводах

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы направляли раньше поставки в Украину и Прибалтику, а сейчас в связи с нынешней геополитической обстановкой стали поставлять на российский рынок. В свою очередь, региональные представители быстро отреагировали на этот факт, что в свою очередь, повысило конкуренцию среди поставщиков бензина для населения.

Ранее Галямов говорил Prokazan, что основным фактором, влияющим на ценообразование бензина будет именно геополитическая обстановка и ставка Центрального банка, потому что многие компании связанные с нефтепереработкой участвуют в финансово-кредитных расчетах.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

С одной стороны, сейчас при возможном падении спроса на бензин есть предпосылки для дальнейшего снижения цен. Но, с другой стороны, ближе к лету ситуация может поменяться и в противоположную сторону.

“Здесь может влиять и сезонность”, - говорит Галямов. - “Потому что некоторые автолюбители ездят только летом. Они будут поддерживать спрос. Плюс лето - это дачный сезон, поездки в деревни и другие города. Поэтому из-за повышения спроса к лету цены на бензин могут подрасти”.