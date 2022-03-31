В Кукморском районе Татарстана простились с 27-летним старшим огнеметчиком-химиком штурмового отделения взвода спецназа Росгвардии, ефрейтором Олегом Кирилловым. Он погиб при участии в специальной операции на Украине.

Вместе с женой и дочкой Кириллов жил в деревне Куюки Пестречинского района.

За мужество и отвагу Олег Кириллов посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, список татарстанцев, погибших на Украине, пополнился еще одной фамилией.