В Кукморском районе Татарстана простились с 27-летним старшим огнеметчиком-химиком штурмового отделения взвода спецназа Росгвардии, ефрейтором Олегом Кирилловым. Он погиб при участии в специальной операции на Украине.
Вместе с женой и дочкой Кириллов жил в деревне Куюки Пестречинского района.
За мужество и отвагу Олег Кириллов посмертно награжден орденом Мужества.
Таким образом, список татарстанцев, погибших на Украине, пополнился еще одной фамилией.
- Илья Шешокин, снайпер, ефрейтор ВДВ, 29 лет, Зеленодольск.
- Станислав Герасимов, младший сержант, 27 лет, Бавлы.
- Ильнур Сибгатуллин, сержант, 30 лет, Нижнекамск.
- Дмитрий Сафронов, заместитель командира бригады морской пехоты, полковник, Зеленодольский район.
- Данис Салахутдинов, прапорщик, 34 года, Казань.
- Ренат Гайсин, подполковник, 39 лет, Казань.
- Семен Соловьев, младший сержант, Чистопольский район.
- Элер Эгамбердиев, старший сержант, 42 года, Елабуга.
- Ильнур Гайфутдинов, фельдшер медицинской роты, 22 года, Кукморский район.
- Александр Осипов, командиром группы спецназа, лейтенант, Нижнекамский район.
- Дмитрий Чуманов, командир реактивной артиллерийской батареи, 32 года, Базарные Матаки.
- Руслан Июдин, лейтенант, Высокогорский район.
- Артур Шарафеев, 21 год, Набережные Челны.
- Айнур Измайлов, командир танкового взвода, лейтенант, 24 года, Кукморский район.
- Ильдар Галиев, рядовой, Балтасинский район.
- Сергей Тимофеенко, лейтенант, 22 года, Чистополь
- Сергей Кузнецов, прапорщик медицинской службы, 38 лет, Билярск.
- Гафур Шакиржанов, командир танкового взвода, старший лейтенант, 26 лет, Зеленодольск.
- Иван Дулатов, командир взвода управления, 31 год, Алькеевский район.
- Руслан Галямов, прапорщик, 34 года, Набережные Челны.
- Дамир Исламов, лейтенант, 25 лет, Лениногорск.
- Дмитрий Дормидонтов, подполковник, Тюлячинский район
- Олег Кириллов, 27 лет, спецназ Росгвардии, Кукморский район.