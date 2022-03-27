Найдено тело пропавшей больше двух недель назад школьницы

Сегодня, 27 марта, обнаружено тело пропавшей больше недели назад 14-летней школьницы из Иркутска в реке Ангаре в 20 км от города. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, пишет ТАСС.

"Сегодня в 20 км от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей [девочки]. Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон. Следователями следственного управления назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта девочка ушла в школу, до которой она так и не дошла. Следствием было установлено. что вечером того же дня она была в районе мемориала Вечный огонь. Позже рядом с ним в урне был найден ее школьный рюкзак и личные вещи. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").