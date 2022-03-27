Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что задумался о создании новой социальной сети

Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети. Так он ответил в комментарии своему подписчику в своем Twitter-аккаунте.

Один из пользователей под постом основателя SpaceX и Tesla задал вопрос. Он спросил миллиардера рассматривает ли он создание новой соцсети, которая имела бы «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».

«Я серьезно над этим думаю», — ответил ему Маск.

После о том, нужна ли новая социальная сеть, Маск спросил пользователей в отдельном твите, пишет Лента.ru.