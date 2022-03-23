Верующие в Латвии силятся найти хоть одно разумное и рациональное объяснение странному происшествию в одной из местных церквей: она загорелась именно в тот момент, когда пастырь проводить проповедь о событиях на Украине.

Когда священник в красках описывал "зверства русских", вспыхнул без видимых причин потолок храма. Местный телеканал вел прямую трансляцию из Балдонской церкви, и инцидент увидели сотни тысяч людей.

Как сообщают местные СМИ, пожар удалось вовремя потушить. Никто из прихожан и служителей церкви не пострадал.