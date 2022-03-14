Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил ситуацию с пропавшим с прилавков некоторых магазинов сахаром. Он отметил, что от татарстанцев поступило на эту тему очень много вопросов.

Президент РТ рассказал, что запасы сахара на складах имеются. Продукт свой, татарстанский. Сахар делает Заинский сахарный завод, он будет и впредь, не снижая объемов, поставлять сахар в магазины республики.

"Много вопросов поступает по наличию сахара. Заехал сегодня в один из крупнейших распределительных центров, откуда продукты развозят в магазины. Товар на складе есть! Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают. Поставщик — наш Заинский сахарный завод — будет и дальше бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это временное затруднение!" — написал президент РТ в своем телеграм-канале.