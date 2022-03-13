Несколько недель лежал в кладовой: В подъезде жилого дома нашли труп

Накануне в Волжском, в подъезде жилого дома, найдено тело мужчины. До этого местные жители 2 недели искали источник неприятного запаха.

Владельцы квартир обращались к участковому и в управляющую компанию. После вскрытия кладовой обнаружили страшную находку, сообщает «Блокнот Волжский» со ссылкой на личный источник.

Местные правоохранители подтвердили факт обнаружения тела. Место происшествия осмотрено, жители опрошены. Других подробностей пока нет.

На первом этаже многоквартирного дома функционирует большое количество организаций, в частности, классы по подготовке школьников к экзаменам.