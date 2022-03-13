Застряли в подвале: при пожаре в жилом доме погибли два человека

Ночью в воскресенье во Владивостоке в результате пожара погибли две женщины. Инцидент произошел в подвале многоквартирного девятиэтажного жилого дома. Еще два человека смогли спастись, сообщает МЧС Приморского края.

Сообщение о возгорании поступило 13 марта в 00:13. Спустя 8 минут на месте работали пожарные. Во время ликвидации возгорания звено газодымозащитной службы нашли в подвале тела двух погибших женщин. Сейчас их личности устанавливаются.

Следственный комитет региона запустил доследственную проверку для выяснения обстоятельств инцидента.