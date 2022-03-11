Социальные сети Facebook и Instagram решили разрешить пользователям (временно) призывать к насилию в отношении военных России.

"Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания", - сказал представитель Meta (FB) Энди Стоун в интервью телеканалу CNN.

"Но мы по-прежнему не допустим правдоподобных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц", - отметил он.

В компании уточнили, что пользователи соцсетей из Украины и Польши смогут не только призывать убивать военных, но и делать то же самое в отношении руководства Белоруссии и России.