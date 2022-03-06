В Нижнекамске иностранные рабочие ООО «Гемонт» вышли на забастовку с требованием повысить зарплату

Вчера в Нижнекамске работники компании «Гемонт» устроили забастовку с требованием индексации заработной платы. Так как они получали оплату труда в рублях сегодня они теряют прилично при конвертации в доллары, а все из-за падения курса российского рубля.

Рабочие, задействованный в строительстве завода ЭП-600, высказали недовольство и сказали, что им не выгодно работать при таком курсе, они потребовали возместить разницу.

"К работникам приехали генеральные директора «Нижнекамскнефтехима» и «Гемонта». Стороны пришли к решению: рабочим до конца дня выплатят зарплату по курсу 90 рублей за доллар", - сообщает пресс-служба администрации.