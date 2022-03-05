Следком по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего таксиста, которого подозревают в похищении человека, разбое и других преступлениях.

Мужчина нашел на сайте объявлений информацию о продаже автомобиля «Мазда-6», которое разместила 30-летняя девушка. Мужчина связался с хозяйкой авто и пришел к ней домой под предлогом посмотреть документы на иномарку.

Таксист убедился, что девушка дома одна, и начал угрожать ей макетом пистолета. Он похитил ее золотые украшения, мобильный телефон и кошелек с деньгами. Потом мужчина насильно посадил девушку в свой автомобиль «Ниссан», вывез ее сначала в гараж, где под угрозой убийства заставил подписать договор купли-продажи машины.

В довершение "подвигов" мужчина снял с банковской карты жертвы 50 тысяч рублей и уехал, предварительно посадив девушку в погреб. Через 5 часов он вернулся, погрузил жертву в багажник, вывез в лес, где изнасиловал. И отпустил только утром, а сам поехал продавать ее "Мазду".

Однако потенциальные покупатели начали сомневаться в таксисте, ведь он просил заниженную цену. Они и вызвали полицию. Позднее в отдел полиции обратилась и сама девушка.