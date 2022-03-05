Хоспис в Казани устроил акцию, в которой приняли участие дети-пациенты, родители и персонал. Целью акции была поддержка российской армии, которая в эти дни проводит военную операцию на Украине. Кадры с акции появились на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой, основательницы хосписа.

60 человек во дворе хосписа выстроились в букву Z, которая уже стала символом операции ВС РФ.

"Люди выстроились в виде буквы Z. В левой руке мы держали листовки с флагами ЛНР, ДНР, России и Татарстана, а правую сжали в кулак. Все прошло удачно. К съемкам был привлечен квадрокоптер, также приехали журналисты с федерального канала",— рассказал Владимир Вавилов - председатель правления фонда.

Также Вавилов рассказал, что придумал эту акцию сам. Он собирался на Донбасс, но его не взяли, узнав, сколько ему лет.