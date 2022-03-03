Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поделился своими представлениями о современных женщинах. Он считает, что прошли времена, когда женщина должна была сидеть дома и заниматься исключительно хозяйством и детьми.

"Если женщина будет сидеть только дома… Сейчас условия другие. Вот родился ребенок и пошел в детский сад. Но водить его в сад с самого рождения – это не очень правильно. В моем видении, если мама будет ухаживать за ребенком до трех лет самостоятельно, то так будет лучше. Конечно, есть разные ситуации. Потом дети и так начинают проводить много времени в школах, будет не очень правильно, если женщина будет сидеть дома без дела. Хорошо, если найдет себе занятие, работу. Жизнь сейчас немного другая. Это раньше школ, спортивных кружков не было. Сейчас у женщин больше возможностей", - отметил Минниханов.

В то же время глава республики отметил, что демографическая ситуация в РТ тревожная, и является поводом для беспокойства властей.