МИД России будет продолжать помогать Татарстану в вопросах укрепления и налаживания внешних связей республики. Такое обещание дал глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Состоялось обсуждение ряда практических вопросов международных и внешнеэкономических контактов региона. Сергей Лавров подтвердил готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Республики Татарстан с зарубежными партнерами в русле единого внешнеполитического курса страны", — отмечают в министерстве.

Минниханов со своей стороны вручил Лаврову медаль "100 лет образования ТАССР".