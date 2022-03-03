Крупные управляющие компании Казани обратились в "Татэнергосбыт" с просьбой не начислять казанцам пени по просроченным платежам за коммунальные услуги за февраль 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.
Повод для обращения есть - повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5% по 20%. Поскольку размер пени за просрочку оплаты привязан к величине ключевой ставки и составляет за каждый день просрочки от 1/300 до 1/130, если просрочка платежа превысила 90 дней от срока оплаты. Таким образом, пени тоже существенно вырастут.
На уровне законодателей моратория на пени и штрафы нет, а потому ранее начисленный долг и пени списаны не будут. Во всяком случае пока, до тех пор, когда подобный мораторий не примут на федеральном уровне.
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