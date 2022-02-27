В Татарстане на 23% снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

"Тем не менее, ковид никуда не ушел, он рядом с нами", — подчеркнул Минниханов.

Глава региона напомнил, что каждый день в Татарстане выявляется большое количество случаев заболевания ковидом - более 2 тысяч человек заболевают ежедневно. Но нагрузка на медицину снижается, поскольку число госпитализаций уменьшилось. Именно это позволило возобновить в республике оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации.