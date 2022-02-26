Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании в России о закрытии своего воздушного пространства, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в одной из отечественных авиакомпаний.

Официально указанные страны ввели ограничения на полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве еще 24 февраля. Именно в этот день Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса от украинской агрессии.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение.