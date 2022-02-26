В городе Казань сообщают о нашествии экзотических животных

В Казани на берегу Казанки очевидцы заметили слона.

Сегодня в соцсетях появились сообщения об обнаружении крупных экзотических животных в черте города. В Казани на берегу Казанки очевидцы заметили слона.

Самые отважные приблизились к животному на максимально близкое расстояние, чтобы сделать фотографию для своих соцсетей, ведь не каждый день в нашем городе можно увидеть слона! При ближайшем рассмотрении оказалось, что животное не настоящее. Фигура выполнена из специальных материалов, но выглядит весьма реалистично.

«Первая эмоция – это и шок, и восторг одновременно. Ощущение, что повторился сюжет мультфильма «Мадагаскар», когда по улицам разгуливали сбежавшие из зоопарка экзотические животные. Подойдя ближе, мы поняли, что это 3D муляж», - рассказывает один из очевидцев.

Как выяснилось, нашествие экзотических животных сразу в нескольких российских городах произошло из-за шоу ТНТ «Звезды в Африке». В эфир выходит второй сезон, и экзотические животные на улицах разных городов – часть рекламной кампании.

Ведущими шоу снова выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян, а премьера проекта запланирована на это воскресенье. Среди участников нового сезона: блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, телеведущая Алена Водонаева, актриса Наталья Рудова, а также актеры сериала «Жуки» - Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко. Новый сезон будут показывать по воскресеньям, в 19:00 на телеканале ТНТ.