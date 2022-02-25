В Казани запустили проект для дистанционного мониторинга беременных женщин на признаки ОРВИ "Связь". Об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В системе на данный момент участвуют 16 женских консультаций, зарегистрированы более 2 тысяч беременных.

При помощи своего телефона или компьютера будущая мама передает в систему данные о своем самочувствии и состоянии членов семьи с признаками ОРВИ. Это позволяет медицинским специалистам оперативно выявить болезни беременных и принять меры, чтобы избежать негативных последствия для здоровья и жизни матерей и их будущих детей.

Запуск мобильного приложения запланирован на март.

"Иногда наши милые дамы в положении не всегда придают внимание определенным симптомам. Першение в горле уже должно насторожить медицинского работника, но одновременно оно может не насторожить саму женщину, — пояснил Жаворонков. — Вот так проактивно обращаясь к нашим дамам, мы собираем информацию, и если мы видим, что что-то не так, что женщина отвечает: "Да, у меня поднялась температура или першит горло", то эта информация автоматически передается в женскую консультацию. Они уже отрабатывают свой сегмент работы в части оказания лечебно-диагностической помощи".