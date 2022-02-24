Президент Татарстана сегодня, 24 февраля, призвал татарстанцев "проявить наше единство" и дружно поддержать решение руководства страны по Украине. об этом Рустам Минниханов заявил во время выступления на коллегии республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В этих условиях мы должны обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятые решения руководством страны, обеспечить слаженную работу всех систем, жизнеобеспечение предприятий и учреждений республики. Уверен, мы вместе справимся с новыми вызовами, которые есть перед нашей страной",— сказал Рустам Минниханов.