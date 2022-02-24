В Министерстве обороны РФ заявили, что военнослужащие украинской армии начали массово покидать занимаемые позиции, при этом солдаты Незалежной бросают свое вооружение, сообщает "КП" со ссылкой на Минобороны.
В российском военном ведомстве отдельно подчеркнули, что позиции украинских военных, которые добровольно сложили оружие, ударам со стороны ВС РФ не подвергаются, как и обещал в своем обращении к нации российский президент Путин.
Ранее сообщалось, что 24 февраля решением Владимира Путина на Украине началась военная спецоперация, а Минобороны ранее пояснило, что высокоточные удары наносятся только по инфраструктуре армии Украины, но никак не по городам и населенным пунктам, а потому мирному населению ничего не угрожает.