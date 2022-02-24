Двое детей получили травмы в результате схода снега со льдом с крыши жилого дома в Бугульме в четверг, 24 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.

Все случилось на улице Циолковского. В результате падения снега пострадали 2-летняя девочка и 7-летний мальчик, сообщили в следственном ведомстве. Оба ребенка, сообщили в СКР, госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Бугульминская прокуратура проводит проверку.

Уже установлено, что ранее руководство УК, в чье ведение входит дом, получало представление с требование очистить крышу дома от наледи и снега.