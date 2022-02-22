В Набережных Челнах прохожие заметили на улице маленькую девочку, рядом с которой лежала пьяная пожилая женщина. Двухлетнего ребенка отправили в Дом ребенка, сообщает ГТРК "Татарстан".

Прохожие сразу поняли, что ребенок замерзает, вызвали полицию и скорую помощь. Перепуганная и заплаканная девочка смогла только назвать свое имя, ничего больше о себе или родителях малышка не сообщила.

Женщину разбудили и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Полицейские выяснят, кем является женщина ребенку, и где родители девочки.