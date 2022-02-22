В социальных сетях появились шокирующие кадры, которые разместила мать пострадавшей школьницы. По ее словам, возле школы № 43 в Копейске дети избили ее дочь и оставили без сознания лежать в снегу.

Все зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Несколько учеников, предположительно из третьего класса, подбегают к однокласснице и начинают жестоко избивать девочку. Когда та теряет сознание, один из мальчиков начинает прыгать у нее на голове. А потом все спокойно уходят, оставив жертву в снегу.

"Она восемь минут лежала без сознания. Потом ее растормошила учительница и отправила домой, не вызвав скорую", — написала мать девочки.

Мать уверена, что школа пытается всеми силами "замять" инцидент, и агрессоры в итоге останутся безнаказанными.

ГУ МВД по Челябинской области проводит проверку, сообщает Znak.com.