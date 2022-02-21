Одни хотят славы, а другие рвутся во власть: Что может рассказать о человеке страница в соцсетях

Социальные сети уже прочно вошли в нашу жизнь. С одной стороны, они помогают всегда оставаться на связи с окружающими, дают возможность для самовыражения. Но в то же время могут вызывать у некоторых психологические проблемы, и виртуальная реальность не всегда совпадает с действительностью. Как влияют на человека социальные сети? В чем плюсы и минусы их использования? А что может сказать о человеке его страница в соцсети? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с экспертами.

ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ ЕГО СТРАНИЦА В СОЦСЕТИ

По аккаунту в соцсети сложно составить правильное представление о человеке, потому что в ней каждый человек позиционирует себя так, как хочет. И образ, который он создает себе в соцсети, может быть далек от действительности, предупреждают психологи.

“По аккаунту в соцсети можно только понять, какое впечатление хотел произвести человек, кем он себя хотел изобразить”, - доктор психологических наук, директор Высшей школы частной психологической практики, психотерапевт реестра профессиональных психотерапевтов Европы Сергей Петрушин. - “Какой он на самом деле, конечно, мы не знаем”.

На фото: Сергей Петрушин

Кроме того, в соцсети люди всегда показывают себя только с положительной стороны.

“Человек в интернете и в реальной жизни - это могут быть абсолютно два разных человека”, - говорит психолог казанского политехнического колледжа Камила Гареева. - И потом здесь еще многое зависит от самого человека. Если он открытый, аккаунт в соцсети может отражать его жизнь. Но опять же - не всю жизнь, а только какую-то ее часть. В соцсетях многие создают себе образ идеальной мамы, идеальной, успешной женщины, идеального сотрудника - все, что угодно с вот этим прилагательным впереди - идеальный”.

На фото: Камила Гареева. Фото предоставлено Камилой Гареевой

Но некоторые выводы о человеке все же можно сделать по его странице

Если на странице нет аватарки, мало информации о себе, человек не ведет свою страницу

Первая мысль, которая напрашивается в этом случае, - это закрытость, нежелание делиться подробностями своей жизни со всеми подряд. К такой зрения склоняются и психологи. При этом они обращают внимание, что в некоторых случаях такая закрытость человека может указывать на приоритеты человека.

“Есть люди, которые стремятся к славе, а есть люди, которые стремятся к власти”, - отмечает Петрушин. - “Первые в соцсетях пишут о себе много - им нужна популярность. А люди, которые стремятся к власти, избегают давать о себе много информации. Поэтому человек, у которого ничего нет в соцсетях - это, скорее всего, человек, ориентированный не на славу, а на власть. Который хотел бы быть самым главным, взять на себя какую-то ответственность, быть начальником. Люди, у которых в приоритете власть, могут бояться, что информация, которую они о себе дадут, будет использована против них, поэтому остерегаются лишний раз что-то сообщать о себе”.

Человек часто выкладывает свои фотографии, селфи

По мнению Петрушина, частое выкладывание своих фотографий, которое не связано с работой, ведением блога, какими-то яркими событиями жизни, может свидетельствовать об инфантильности человека. И в то же время иногда так проявляет себя стремление к вниманию, эмоциональному контакту, говорит психолог. Выкладывая фото, человек получает какую-то реакцию на себя в виде лайков. А это одна из разновидностей так называемых “психологических поглаживаний”. При этом Петрушин подчеркивает, что хотя такого рода поглаживания - это лучше, чем ничего, все равно они носят суррогатный характер и не могут заменить реальное общение.

"В СОЦЕТЯХ ИДЕАЛЬНАЯ КАРТИНА ЖИЗНИ, КОТОРАЯ ДАЛЕКА ОТ РЕАЛЬНОСТИ"

Кстати, о лайках. В последнее время все чаще говорят о том, что у некоторых людей они могут стать причиной расстройства… В том случае, если человек видит, что у него их меньше, чем у других. Но даже если пользователь не заморачивается на лайках, соцсети могут способствовать снижению его самооценки. Потому что одни люди умеют себя презентовать в интернете и создавать имидж успешного человека, живущего яркой, насыщенной жизнью, другие - нет, а, возможно, у них и нет в этом потребности. Но так или иначе, сравнение своей страницы с другими может вызвать у человека неуверенность в себе, такие мысли, что у других более красивая внешность или более интересная жизнь. Что советуют психологи в таких ситуациях?

“К сожалению, соцсети действительно могут снижать самооценку. В этом случае главное - не сравнивать себя с другими, заниматься только своей страничкой”, - говорит Петрушин.

“Не нужно забывать о том, что в соцсетях идеальная картина жизни, которая отличается от реальности", - говорит Гареева. - Конечно, человек насмотрится на путешествия, яхты и будет думать, что вот, у людей такая насыщенная жизнь, а он сидит в офисе. Могут возникнуть и зависть, и досада - это очень естественно. Таким образом, во-первых, нужно помнить, что в соцсетях - идеальная картина жизни и не факт, что у человека на самом деле все так хорошо и гладко. Во-вторых, вы тоже можете представить в свою жизнь привлекательной в соцсетях, даже если она и не такая яркая. Это можно сделать”.

Фото: "Мультифото"

“СЕЙЧАС УЖЕ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ СЛИШКОМ ОТКРОВЕННЫМИ В СОЦСЕТЯХ"

Еще одна отрицательная сторона соцсетей - это опасность поплатиться хорошими отношениями с людьми или даже работой из-за открытого выражения своего мнения.

“Сейчас уже нельзя быть слишком откровенными в соцсетях”, - советует Петрушин. - “Они стали уже социальным достоянием. Это вот как мы ходим на улице - мы же стесняемся при всех высказывать все, что думаем. А некоторые до сих пор думают, что соцсети - место свободного общения. Это очень большая ошибка, за которую можно поплатиться. Например, человек напишет что-то, не подумав, а потом ему за это влетит. Может дойти вплоть до увольнения”.

Вместе с тем соцсети могут быть и полезны человеку - при правильном использовании.

“Соцсети - это способ самовыражения”, - говорит Петрушин. - “У нас у всех есть потребность в нем. В жизни это сложно. Для этого и появились соцсети”.

“Плюсы соцсетей - это возможность получить “психологические поглаживания, самоутвердиться, проявить креативность”, - говорит Гареева. - “Сохранить воспоминания о ярких и значимых событиях своей жизни. Ведь они иногда забываются, а тут посмотрел - о, сколько у меня было всего интересного”.

Главное только - не впадать в интернет-зависимость, не погружаться с головой в виртуальную реальность, напоминают психологи.