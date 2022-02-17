В Татарстане общая заболеваемость коронавирусом начала снижаться, при этом детская заболеваемость начала бить рекорды. Так, по данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в республике выявили 3 621 новый случай COVID-19. При этом заболели 410 детей в возрасте до 18 лет, и это - абсолютный рекорд по детской заболеваемости за весь период пандемии.

Госпитализированы за сутки 392 татарстанца. Высокой остается заболеваемость в Казани, где за сутки заразились 1 260 человек. Немало заболевших в Набережных Челнах - 531 случай. 255 новых случаев зафиксировали в Нижнекамском районе, 246 - в Альметьевском.

С начала пандемии коронавируса в Татарстане заболели 84 250 человек. Скончались 1679 человек, за последние сутки - шестеро.