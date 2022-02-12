Академическая, Зилант, Тулпар: В Казани объявили названия новых станций метро

В Казани по результатам опроса выявили приоритетные названия для новых станций второй линии метро. Всего проголосовало 5 414 человек, сообщает пресс-служба мэрии города. Первый этап опроса провели в 2021 году, собрав предложенные варианты. На второй этап прошли самые популярные из них.

Так, для станции метро у ТЦ «Мега» большинство голосов набрало название «Тулпар». Для станции на перекрестке улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском предпочтение отдали названию «Зилант».

Для станции метро на пересечении улиц Фучика и Завойского опрошенные выбрали вариант «Академическая». А для станции на пересечении улиц Фучика и Зорге большинство проголосовало за «100-летие ТАССР».