В Казани отменили слушания по проекту засыпки участка Казанки для строительства Соборной мечети

В Казани отменили публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду засыпки акватории Казани, где планируется создать участок для возможного строительства Соборной мечети.Об этом сообщается на сайте Управления архитектуры городского исполкома.

Ранее мы сообщали, что публичные слушания были запланированы на 4 марта. Однако компания-разработчиков отозвали уведомление о проведении общественных обсуждений. Следующая дата проведения станет известна, когда компания вновь направит уведомление.

"Разработчиком предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту: „Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, г. Казань, Республика Татарстан“ ООО „ЭКО-М“ было отозвано уведомление о проведении общественных обсуждений", — говорится в сообщении.